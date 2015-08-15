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الزمالك يرحب برحيل عمر جابر إلى فرنسا

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الزمالك يرحب برحيل عمر جابر إلى فرنسا الزمالك يرحب برحيل عمر جابر إلى فرنسا

وافق مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على طلب عمر جابر ظهير أيمن الفريق بقضاء فترة معايشة في الدوري الفرنسي مع نادي بوردو.

وكان عمر جابر قد تلقى عرضا من بوردو الفرنسي للعب له وهو ما جعل اللاعب يطلب السفر إلى فرنسا.

وطلب اللاعب السماح له بمغادرة معسكر الزمالك لمدة 48 ساعة فقط من أجل السفر والتفاوض وفي حالة الاتفاق مع النادي الفرنسي سيقوم بإرسال العرض للزمالك.

ومن المنتظر أن يحسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق قرار سفر عمر جابر بعد لقاء الزمالك أمام حرس الحدود.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في دور الـ16 من كأس .

وأشار الزمالك على موقعه الرسمي إن مجلس الإدارة وافق على رحيل عمر جابر لقضاء فترة معايشة لمدة 4 أيام مع بوردو في انتظار قرار فيريرا النهائي.

وعلم FilGoal.com أن العرض الفرنسي يقدر بنصف مليون يورو سيحصل عليها للزمالك للتخلي عن قائده الثاني في صفقة بيع نهائي.

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