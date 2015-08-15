الجونة يقرر وقف نشاط الكرة في بيان ناري يهاجم اتحاد الكرة

قرر نادي الجونة إيقاف نشاط الكرة بالفريق الأول في أول رد فعل بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بثلاثة عشر هدفا دون رد في دور الـ16 من كأس مصر.

وأصدر نادي الجونة بيانا ناريا هاجم فيه اتحاد الكرة وتخبطه في إدارة اللعبة على حد وصف النادي الساحلي.

ونفى الجونة في بيانه أنه كان استهزأ ببطولة كأس مصر الأقدم في إفريقيا مشيرا إلى أن خلافه مع اتحاد الكرة في إدارة منظومة اللعبة في مصر التي اتسمت بالتخبط مما أدى إلى انهيار مكانة مصر الكروية وسمعتها في القارة الإفريقية.

وأكد على احترامه الكامل لبطولة كأس مصر والنادي الأهلي الذي شاءت الظروف أن يكون طرفا في المباراة متمنيين أن تتفهم باقي الأندية فقط مع الاتحاد.

وهاجم الجونة اتحاد الكرة في بضع نقاط هي:

- بدأنا الموسم بضبابية شديدة ودون قواعد واضحة حول عدد الأندية المشاركة فضلاً عن تخبط رهيب في تنظيم حقوق البث وتنظيم شئون اللاعبين وتعاقداتهم مما كان له عظيم الأثر في استقرار الأندية. وعلى سبيل المثال أيضاً؛ تم إخطارنا في الموسم الماضي أنه سيتم تطبيق قواعد دوري المحترفين مما يستتبع ذلك من عدم جواز امتلاك ذات الهيئات لأكثر من نادي في ذات المسابقة والأمثلة على ذلك كثيرة في الدوري المصري وسهلة الإثبات؛ إلا أن الاتحاد لم يكن لديه الشجاعة على مواجهة ذلك التعارض الفج في المصالح الذي كان له أيضاً عظيم الأثر على تواري واندثار الأندية الشعبية.

- ولا يخفى على الجميع أن التوقفات المتتالية في منظومة الدوري والمسابقات كان لها عظيم الأثر على مستوى اللعبة؛ وذلك أيضاً نتاج تخبط إدارة الاتحاد في التنسيق الواضح والمسبق مع الجهات الأمنية. فكم من المرات تم الاتصال بنا قبل بعض المباريات المهمة بأيام قليلة ومطالبتنا باستضافة تلك المباريات في استاد الجونة، ولم نتخلف قط عن أداء واجبنا الوطني واستضافة المباريات التي خاف الجميع من استضافتها حفاظاً على استمرارية النشاط.

- ثم جاءت مباراتنا مع نادي اتحاد الشرطة وطلبنا تعيين حكام أجانب نظراً لحساسيتها وتأثيرها على الصراع على الهبوط إلى القسم الثاني؛ وأودعنا المبلغ المطلوب بعد الحصول على الموافقة المبدئية؛ ثم فوجئنا بسحب الموافقة المبدئية ورفض الطلب! وباستعلامنا عن الأمر لم نجد إجابة مقنعة!

- وفي إطار مسلسل التخبط المستمر؛ اكتشفنا مشاركة لاعب ضمن فريق الداخلية في المباريات الأخيرة في الدوري في حين أن ذات اللاعب مسجل في فريق الإنتاج الحربي وقائمته الرسمية المعتمدة للموسم!! والأدعى من ذلك أن ذات اللاعب كان قد شارك مع الإنتاج في مباراتهم مع الداخلية، وتقدمنا بشكوى في هذا الصدد واعترف الاتحاد بالخطأ في هذا الشأن دون خزي وأقر بالواقعة ثم وقع عقوبة مضحكة وهي الغرامة ووقف اللاعب ومعاقبة المشرفين على المنطقة المخطئة دون إلغاء نقاط المباريات التي شارك فيها اللاعب؛ وهي العقوبة التي كان قد طبقها الاتحاد في أكثر من واقعة مشابهة مع أندية أخرى!! وقد تظلمنا من ذلك القرار ولكن لجنة التظلمات لا تريد أن تنعقد. ولن نتنازل عن حقنا حيث أن المساءلة مساءلة مبدأ ولا يعنينا استمرار الفريق في الدوري من عدمه.

- ولقد قصدنا أن نلقى الضوء على التخبط الذي أصاب الكرة المصرية في إطار مباراة الأهلي لما لها من تغطية إعلامية.. وقصدنا أن نجر الاتحاد الي وضع يُظهر تخبطه في تطبيق اللوائح. فأشركنا لاعب من مواليد 2001 ونحن نعلم بذلك ولم نزور ولم ندعي أنه من مواليد 1998 كما يحاول البعض أن يدعي. وكانت النتيجة كما توقعنا فلم يعرف مراقب المباراة ما هي القاعدة كما التبس الأمر على الحكم أيضاً. ثم انبرى أعضاء الاتحاد في إيضاح اللوائح؛ فحولنا أحد الأعضاء إلى التحقيق بتهمة مخالفة اللوائح في حين أقر عضو أخر بمجلس إدارة الاتحاد بصحة موقفنا في ضوء اللوائح!! وكل ذلك في غيبة قيادات الاتحاد التي علمنا من الصحف أنها تمضي أجازة سعيدة في المغرب تحت مسمى المشاركة في بطولة ودية.

وأخيراً؛ فلقد قررنا وقف نشاط كرة القدم وتجميد المشاركة في أية مسابقات يشرف عليها الاتحاد الحالي وسنستمر في مجهوداتنا القانونية والشرعية لاستعادة حقنا المسلوب وسنوجه كافة المبالغ التي كنا نصرفها على الفريق الأول لدعم الأشبال في محافظات مصر المعدومة محاولين ان نعوض تلك المناطق المحرومة عن فشل الاتحاد المشرف على اللعبة.