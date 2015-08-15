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بالصور – في الجول ينشر عقد بيع الشيخ من المقاصة للزمالك

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قررت لجنة شؤون اللاعبين التحقيق مع اللاعب أحمد الشيخ جناح للمقاصة المنضم حديثا للأهلي بعد تقدم الزمالك بأوراق تدين اللاعب بالتوقيع على عقود.

وكان الزمالك قد تقدم بعقد اللاعب الموقع منه إلى لجنة شؤون اللاعبين تمهيدا لشكواه بعد بيعه إلى الأهلي.

وما يزيد موقف الزمالك بحسب تصريحات قديمة من محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين أن الزمالك تقدم بعقد ثلاثي بينه مع مصر المقاصة والشركة الراعية "بريزنتيشن".

وحصل FilGoal.com على نسخ أصلية من العقد الموقع من مصر للمقاصة يفيد تفاصيل الاتفاق المالي والموافقة على بيع الثلاثي وائل فراج وباسم عبد العزيز وأحمد الشيخ.

ويضم العقد إجمالي قيمة الصفقة وهو 15 مليون جنيه وطرف سدادها على أقساط.

ويحمل العقد ختم وتوقيع مسؤول نادي مصر للمقاصة.

ويستعرض FilGoal.com صور العقود..

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