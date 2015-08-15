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خط مياه جديد لقرية إهوه ببنى سويف وتغذية المناطق الضعيفة بمناشى أشمنت

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خط مياه جديد لقرية إهوه ببنى سويف وتغذية المناطق الضعيفة بمناشى أشمنت خط مياه جديد لقرية إهوه ببنى سويف وتغذية المناطق الضعيفة بمناشى أشمنت
أكد المهندس محمود طه رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف، أن الشركة تستجيب لشكاوى المواطنين تباعاً ولا تهملها، لافتا إلى وجود عدد من القرى بمراكز المحافظة تضررت من عدم وصول المياه إلى معظم منازلها بصفة مستمرة.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تكليف مديرى الإدارات والشبكات بالانتقال للوقوف على أسباب المشكلات واقتراح الحلول اللازمة، حيث تبين أن قرية إهوه بمركز بنى سويف تحتاج إلى دعم المياه بخط جديد، نظرا لزيادة الضغوط، حيث تم إسناد العملية لأحد المقاولين وبدأ بالفعل فى خطوات التنفيذ، أما فى عزبة مناشى بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، فهناك عدد من المنازل تقع بالمناطق المرتفعة، بالإضافة إلى انخفاض الفولت الكهربائى الذى يؤثر على القدرة التشغيلية للمحطات، وقامت الشركة بتغذية المناطق المتأثرة بضعف المياه من محطة الشناويه لزيادة الضغوط بها.

وعن مشكلة قرية بنى حلة بمركز سمسطا، أوضح رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، أن انخفاض الجهد الكهربائى يؤثرعلى القدرة التشغيلية للمحطات ويؤدى لضعف المياه بالقرية.

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مصر 365

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