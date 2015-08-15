محافظ كفر الشيخ: خطط لتعزيز السياحة بمدن النيل وشاطئ المتوسط

أعلن الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، دراسة خطط، لتعزيز الأنشطة السياحية المختلفة بمدن النيل؛ دسوق، وفوة، ومطوبس، لدعم أنشطة السياحة المختلفة الدينية والأثرية والنيلية، ومدن شاطئ المتوسط؛ مصيف بلطيم، وبرج البرلس، وذلك لتنمية السياحة العلاجية والشاطئية بها.

وأشار محافظ كفر الشيخ، فى تصريحاتٍ له، إلى أن ذلك يأتى بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى بيوت الثقافة، وباقى القطاعات الخدمية والإدارات المحلية.

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة الخدمية والسياحة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، لدعم وتعزيز السياحة، مؤكّدًا أن التحدى الأصعب الذى تواجهه محافظة كفر الشيخ فى الوقت الحالى هو إعادة إحياء السياحة بأنشطتها المختلفة بالمحافظة.