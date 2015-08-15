برامج تعليم مفتوح فى أول تعاون بين جامعتى "أسيوط والإسكندرية"

وقعت جامعة أسيوط بالتعاون مع جامعة الإسكندرية اتفاقية شراكة فى مجال برامج التعليم المفتوح، بحضور الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية، والدكتور عصام محمد زناتى مدير مركز التعليم المفتوح، والدكتورة نجوى إبراهيم أبو العيون مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية ولفيف من الأساتذة فى الجامعتين، وذلك في إطار حرصها على نشر التعليم الجامعى وتفعيل التعاون المشترك مع نظيراتها من الجامعات المصرية الأخرى.

صرّح بذلك الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجامعة أسيوط، واضاف أن الاتفاقية سارية لمدة 3 سنوات، و تأتى فى إطار سعى الجامعة على دعم وتحسين التعاون والتبادل العلمى والثقافى المشترك من خلال تقديم منظومة متكاملة من برامج التعليم المفتوح.

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية بأن الشراكة تأتى نظرًا لأن برنامج التعليم المفتوح بتربية الإسكندرية هو البرنامج التربوى الوحيد المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، فى تخصصات "معلم مجال، ومعلم فصل، ومعلم تربية خاصة" وهى برامج لا تطرحها كلية التربية بنظام الانتظام، مضيفاً أنه سيبدأ التقدم للالتحاق بالبرنامج فى بداية شهر سبتمبر المقبل والذى من المقرر أن يستوعب عددا كبيرا من الراغبين بالعمل فى التربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة بشرط مرور عامين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسى.