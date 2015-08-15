جهود أمنية مكثفة لضبط متهمين وضعا عبوتين بجور محول كهربائى فى المنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها للقبض على متهمين قاما بوضع عبوتين بجوار محول كهربائى.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيا بلاغا من خفير نظامى يدعى غالى فنجرى سعيد 22 سنة من قوة تأمين أحد الأبراج الكهربائية بعزبة بنى شيبة، التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا بالعثور على جسم غريب أسفل محول كهرباء.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، وبسؤال الخفير النظامى أقر بمشاهدته شخصين أسفل المحل المشار إليه، وما إن شاهداه لاذا بالفرار حاول ضبطهما إلا أنهما تمكنا من الهرب بعد أن أطلقا طلقتين فى الهواء.

وعقب ذلك تلاحظ العثور على جسم غريب أسفل المحول، بالفحص تبين أن الجسم عبارة عن 2 عدد عبوات إحداهما بلاستيكية بداخلها زيت مستعمل وعدد 2 عبوة زجاجية بهما كمية من البنزين وقطع من الرصاص والمسامير وقطعة من القماش للمساعدة على الاشتعال مغلفين بشريط ملصق ومتصلين بأسلاك كهرباء تنتهى بـ"راس فيشه"، وتم تفكيكها، وتبين عدم وجود مصدر للطاقة، وتم التحفظ عليهم ولم يسفر عن إصابات ووفيات.

وبالعرض عل النيابة قررت صرف الخفير النظامى، وطلب تحريات الامن لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة والأشخاص المتهمون وقصدهم من ارتكاب الجريمة.