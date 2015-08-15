ميناء الإسكندرية يتفق مبدئيا على إنشاء محطة متعددة الأغراض بـ700مليون دولار

ناقش المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، خطة ميناء الإسكندرية، لتطوير الميناء وإنشاء أرصفة جديدة، إذ أوشكت هيئة الميناء على الاتفاق المبدئى مع الشركة الصينية للأعمال الهندسية، لإنشاء محطة متعددة الأغراض باستثمارات 700 مليون دولار تقريبًا.

واجتمع وزير النقل مع المركز الهندسى لجامعة الإسكندرية، بحضور اللواء هشام أبو سنة، رئيس موانئ البحر الأحمر، لمتابعة تقدم الأعمال فى موانئ البحر الأحمر، إذ يُعِد المركز المخططات وكراسات الطرح لعدد من المشروعات بموانئ الأدبية، وسفاجا، ونويبع، وشرم الشيخ.

وترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية العربية، والذى تم تكليفه مؤخرًا بالعديد من الدراسات، أهمها تطوير منظومة النقل النهرى، ودراسة حركة الركاب بين موانئ البحر الأحمر والموانئ السعودية، من خلال دراسة جدوى تأخذ فى الاعتبار المتطلبات القومية، وحركة التجارة العالمية.