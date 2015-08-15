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قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد

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قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد
أفاد مصدر فى الشرطة العراقية ، بأن عددا من الأشخاص سقط بين قتيل وجريح ، إثر انفجار سيارة مفخخة فى منطقة الحبيبية شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، فى تصريح اليوم السبت - إن سيارة مفخخة انفجرت - عصر اليوم - بالقرب من معارض الحبيبية للسيارات، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص ،وإصابة آخرين ، مشيرا إلى أنه لم تعرف بعد حصيلة الضحايا " ، وأضاف المسئول أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ومنعت الاقتراب منه".

يشار إلى أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة ، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، مما يودى بحياة العشرات من الأشخاص.

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