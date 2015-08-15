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الجهاد الإسلامى يستبعد التوصل لتهدئة طويلة مع إسرائيل بغزة

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الجهاد الإسلامى يستبعد التوصل لتهدئة طويلة مع إسرائيل بغزة الجهاد الإسلامى يستبعد التوصل لتهدئة طويلة مع إسرائيل بغزة
استبعدت حركة "الجهاد الإسلامى" فى قطاع غزة اليوم، السبت، التوصل قريبا إلى أى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع إسرائيل فى القطاع.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن المتحدث باسم الحركة، داود شهاب، قوله إن الوسطاء بين إسرائيل وحركة "حماس" لم يقدموا أى مسودات أو مقترحات إسرائيلية محددة بشأن التهدئة واكتفوا خلال لقاءاتهم مع حماس بطرح أفكار ورؤى شفهية.

ونفى شهاب وجود موافقة إسرائيلية على إقامة ميناء بحرى عائم أمام شواطئ القطاع، موضحًا أن كل ما يتم تداوله هو تهدئة مقابل رفع الحصار عن غزة.

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