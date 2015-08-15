السعودية تعلن وصول الطائرة الإغاثية السابعة لمطار عدن

أعلنت المملكة العربية السعودية وصول الطائرة الإغاثية السابعة اليوم السبت إلى مطار عدن الدولى وتحمل 10 أطنان من المستلزمات الطبية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن هذه المساعدات تأتى إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمنى الشقيق ومتابعة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. وأمر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لتسيير جسر جوى لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى متنها فريق متخصص من المركز .

من جانبه أوضح المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن هذه الرحلة تحمل 10 أطنان من المستلزمات والمواد الطبية ستوزع على المستشفيات والمراكز الطبية فى اليمن بما يضمن وصولها لمستحقيها.

وأكد أن التنوع فى الطائرات الإغاثية يأتى لتحقيق المتطلبات الأساسية التى يحتاجها المواطن اليمنى، مشيرا الى أن الجسر الإغاثى مستمر ضمن خطط وبرامج أعدها المركز لهذا الغرض بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة الشرعية اليمنية .