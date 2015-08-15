بالجرى تجنب الإصابة بمرض هشاشة العظام

مرض هشاشة وضعف عظام الجسم، من أكثر الأمراض المنتشرة بسبب عدم ممارسة الرياضة وأهمها المشى، والجرى، بالإضافة إلى تناول الأطعمة غير المفيدة للجسم، وقلة الأطعمة الغنية بالكالسيوم "فيتامين د".

ويشير الدكتور محمد حلمى استشارى العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة، إلى أن ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التى تحد من الإصابة بهشاشة العظام، ومن أهم تلك الرياضيات الجرى.

وأوضح حلمى أن الجرى يزيد الكتلة العضلية فى الجسم وتحريك الدورة الدموية، كما أنه يؤخر أعراض الشيخوخة.

ويتابع استشارى العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة، أن ممارسة الجرى يساهم فى تحريك جميع عضلات الجسم، ويجعلها فى حركة مستمرة، وهذا يؤدى إلى تقويتها ونضوجها.

وأضاف حلمى، أن الجرى مهم جدا لصحة الإنسان لأنه يحد من الإصابة بالجلطات، ويحد من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.