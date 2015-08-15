أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالجرى تجنب الإصابة بمرض هشاشة العظام

Google+ Print
بالجرى تجنب الإصابة بمرض هشاشة العظام بالجرى تجنب الإصابة بمرض هشاشة العظام
مرض هشاشة وضعف عظام الجسم، من أكثر الأمراض المنتشرة بسبب عدم ممارسة الرياضة وأهمها المشى، والجرى، بالإضافة إلى تناول الأطعمة غير المفيدة للجسم، وقلة الأطعمة الغنية بالكالسيوم "فيتامين د".

ويشير الدكتور محمد حلمى استشارى العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة، إلى أن ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التى تحد من الإصابة بهشاشة العظام، ومن أهم تلك الرياضيات الجرى.

وأوضح حلمى أن الجرى يزيد الكتلة العضلية فى الجسم وتحريك الدورة الدموية، كما أنه يؤخر أعراض الشيخوخة.

ويتابع استشارى العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة، أن ممارسة الجرى يساهم فى تحريك جميع عضلات الجسم، ويجعلها فى حركة مستمرة، وهذا يؤدى إلى تقويتها ونضوجها.

وأضاف حلمى، أن الجرى مهم جدا لصحة الإنسان لأنه يحد من الإصابة بالجلطات، ويحد من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365