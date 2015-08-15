بالمستندات| مآساة زوجين مع «طبيب أورام» بمستشفى بورسعيد العام لمعاملته غير اللائقه للمرضى

حرر المواطن محمود سأسأ بلاغ ضد طبيب الأورام بمستشفى بورسعيد العام، شادي الخميسي، اتهم فيه الأخير؛ بالإعتداء عليه سبًا وقذفًا.

حمل البلاغ رقم 4 أحوال نقطة شرطة الأميري لسنة 2015. كما قدم المواطن شكوى رسمية لمدير عام المستشفى اللدكتور شريف ابوجندى، حملت رقم 1395 لسنة 2015، اتهم خلالهما الطبيب بمحاولة الإعتداء عليه داخل وحدة الأورام بالضرب لولا تدخل طاقم التمريض والأطباء، والإعتداء عليه بالسب و القذف أمام المرضى والقائمين على العمل بالوحدة، بعد أن نشر مقدم البلاغ معاناة زوجته والكثيرين في تلقى العلاج.

وأضاف “سأسأ” في البلاغ روايًا معانته، أنه بعد مرض زوجته بالمرض اللعين ذهب بها إلى أحد الأطباء المتخصصين لعلاجها، وكان الطبيب يكتب العلاج الكيماوى لزوجته ومن ثم يصحبها إلى العيادة الخارجية ( وحدة الكشف المبكر عن الأورام )، وهناك تقابل مع المشكو في حقه الطبيب شادى الخميسي.

وتابع، عرفت بعدها انه طبيب الأورام بالوحدة، ومعاملته للمرضى بصفٍة عامٍة سيئٍة للغاية، كما لو كانوا عبيدًا عنده – على حد بوصفه – وخاصًة لو المريضة أو المريض يتابع مع طبيب آخر.

وأوضح، أنه بعد أكثر من جلسة علاج كيماوي، بدأت زوجتي تشعر بسوء المعاملة من الطبيب، وطالبتني بأن تكمل علاجها عنده في عيادته الخاصة، وفعلًا ذهبنا لعيادته الخاصة، وبعد ذلك تغيرت المعامله لزوجتى داخل العيادة الخارجية بالأميري، فكان يهتم بها ثم طلب بعد ذلك إجراء عملية استئصال الثدي الأيسر ولكني رفضت ذلك، وقررت الذهاب وزوجتي لطبيب اخر ووقع اختيارنا على الدكتور “أحمد الزواوي”، الذي رفض بشدة إجراء العملية طالما وصلنا لمرحلة الكيماوي، وكتب العلاج الخاص بكمية جرعة الكيماوي في الدفتر الخاص بزوجتي، التى على أثرها ينفذ طبيب الأورام شادى الخميسي ما هو مكتوب في الدفتر، وعندما رأى توقيع الدكتور “الزاواوي”، “هاج وماج” على زوجتى قائلًا لها ” انتي بتابعي عند طبيبين ليه ؟!!”، وأثناء إعطائها حقنة الكيماوي وقع بعض منها من السرنجة الخاصة بالحقنة، على جلد ذراع زوجتي، وبدأ يسيئ المعاملة مجددًا، مما أثر نفسيًا على زوجتي، وأدى إلى انتكاسٍة صحيٍة لها، ورفضت أخذ الكيماوي في المستشفى بسبب معامله هذا الطبيب “شادى الخميسي” السيئة.

وأرجع “سأسأ”، سبب الإعتداء في بلاغه قبل الطبيب، أنه نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” منذ فترة عن طبيب أورام بالأميرى يعامل المرضى معاملًة سيئًة، فكان رد فعله معي اليوم وعلمت أنه ينتهج نفس الأسلوب مع الكثيرين من المرضى.

بورسعيد: جمال نوفل