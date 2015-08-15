انتشال جثتين من شاطئ السويس الشعبى وإنقاذ اثنين آخرين من الغرق

انتشل رجال الإنقاذ النهرى فى السويس شخصين لقيا مصرعهما غرقا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، خلال السباحة بشاطئ السويس الشعبى بمنطقة الأدبية، كما تمكن رجال البحث من إنقاذ 2 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس قد تلقى إخطارًا يفيد بانتشال جثتين بشاطى الأدبية الشعبى، وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.
كما تمكن رجال البحث من إنقاذ 2 آخرين قبل الغرق، بأحد الشواطئ الخاصة بشركات البترول فى السويس، وتم نقلهما للمستشفى وعمل إسعافات أولية لهما.