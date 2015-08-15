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ضبط سيارة محملة بـ38 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية فى طنطا

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ضبط سيارة محملة بـ38 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية فى طنطا ضبط سيارة محملة بـ38 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 38806عبوة عصائر متنوعة منتهية الصلاحية أمام نقطة مرور سبرباى ثان طنطا قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم 7293 س ل م قيادة "إبراهيم .ى.م" 54سنة سائق مقيم شارع الأسيوطى كرموز الإسكندرية، وبرفقته "محمد .ح.ا" 62 سنة تاجر مقيم شارع شداد الورديان مينا البصل الإسكندرية، أثناء مرورها أمام نقطة مرور سبرباى ثان طنطا محمله بـ ( 38806 عبوة عصائر متنوعة) منتهية الصلاحية، تحرر المحضر رقم 19650 جنح قسم ثان طنطا وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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