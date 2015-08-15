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ضبط سكر وأرز وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى طنطا

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ضبط سكر وأرز وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى طنطا ضبط سكر وأرز وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى طنطا
ضبط رجال مباحث بالغربية طنًا و921 كيلو أرز وسكر أبيض وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط" إيهاب.س.ا"- 24سنة مقيم فى قرية محلة منوف، التابعة لمركز طنطا - بـ 500 كيلو سكر أبيض، 625 عبوة توابل و27 كيس أرز أبيض، زنة الواحد 5 كيلو جرامات بإجمالى طن و921 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر 16894جنح قسم أول طنطا لسنة 2015، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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