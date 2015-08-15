ضبط سكر وأرز وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى طنطا

ضبط رجال مباحث التموين بالغربية طنًا و921 كيلو أرز وسكر أبيض وتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطنطا.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط" إيهاب.س.ا"- 24سنة مقيم فى قرية محلة منوف، التابعة لمركز طنطا - بـ 500 كيلو سكر أبيض، 625 عبوة توابل و27 كيس أرز أبيض، زنة الواحد 5 كيلو جرامات بإجمالى طن و921 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر 16894جنح قسم أول طنطا لسنة 2015، وتولت النيابة العامة التحقيق.