النيابة تأمر بضبط المتهمين بقتل ضابط شرطة أمام منزله فى كفر شكر

أمرت نيابة كفر شكر، بإشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بسرعة ضبط المتهمين بقتل ضابط شرطة أمام منزله بقرية الحاج عيسى، التابعة لمركز كفر شكر.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بمصرع ملازم أول "محمد مصطفى" ضابط بمديرية أمن الإسماعيلية فى مشاجرة مع اثنين من البلطجية.

توصلت التحريات إلى أنه أثناء تواجد القتيل وشقيقه "إسلام" نشبت مشاجرة بينهما واثنين من البلطجية بسبب مرورهما بسرعة جنونية أمامهما مستقلين دراجة نارية، فأطلق أحدهما الرصاص وأصاب ضابط الشرطة ولقى مصرعه فى الحال، وتحرر محضر بعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.