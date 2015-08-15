ضبط 7014 صاروخ ألعاب نارية فى حملة تموينية مكبرة بالمحلة

شن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود حملة مكبرة بدائرة مركز المحلة لضبط الألعاب النارية المحدثة للصوت والشرر المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال قبل بيعها للجمهور، أسفرت عن ضبط 7014 صاروخ ألعاب نارية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط "جابر .ع.ا" 52 سنة صاحب مكتبة بقرية بشبيش مركز المحلة، و"عائشة .ع.ع" 28 سنة صاحبة مكتبة بقرية بشبيش، و"هشام .ص.ا" 51 سنة صاحب مكتبة بقرية بشبيش مركز المحلة، و"محمود س.ع.ا" 36سنة صاحب مكتبة بقرية بشبيش مركز المحلة، وبحوزتهم 7014صاروخ وألعاب نارية، تم التحفظ على المضبوطات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

>