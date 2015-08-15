النيابة تأمر بدفن وتشريح جثة عامل لقى مصرعه على يد طليق شقيقته بالصف

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة "مصطفى.ع" فى العشرين من عمره، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع طليق شقيقته و أصدقائه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

بداية الواقعة، حينما نشبت خلافات بين والد المجنى عليه "مصطفى.ع" و زوج نجلته، نتيجة لانفصاله عنها بسبب خلافات زوجية، وتعدى خلالها الزوج على حماه، ما أثار حفيظة أبنائه الذكور، فقرر الانتقام لكرامة والدهما، فتعدوا بالضرب على طليق شقيقتهم ، ما دفعه إلى أن يهرول ويستنجد بأصدقائه الذين حضروا بالأسلحة البيضاء، وتعدوا بالضرب على أشقاء زوجة صديقهم، ما أدى إلى وفاة شقيقها"مصطفى.ع" بعد طعنه بسلاح أبيض .