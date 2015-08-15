القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 طرب حشيش و87 ألف جنيه بإمبابة

ألقت مباحث نقطة المنيرة الغربية بإمبابة، القبض على أحد أخطر تجار المخدرات بالمنطقة، وبحوزته 3 طرب حشيش ومبلغ 87 ألف جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى، فتم تحريز المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث، بقيام هيثم . ف . ا مقيم منطقة إمبابة بالاتجار فى المواد المخدرة، فأمر بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد محيى سلامة، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد أمين، رئيس مباحث إمبابة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات بإدارة المتهم مسكنه لمزاولة النشاط الإجرامى، وعلى الفور خرجت قوة أمنية ترأسها المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث نقطة المنيرة الغربية، بعد تحديد وكر اختفاء المتهم، ونجحت القوة فى إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على 3 طرب من مخدر الحشيش ومبلغ 87 ألف جنيه، اعترف المتهم أنها حصيلة اتجاره فى الأيام الماضية، وهاتف محمول ماركة سامسونج يستخدمه فى التواصل مع عملائه.