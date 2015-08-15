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ضبط عاطل بقنا سرق مشغولات ذهبية من موظفة

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ضبط عاطل بقنا سرق مشغولات ذهبية من موظفة ضبط عاطل بقنا سرق مشغولات ذهبية من موظفة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، من إعادة مسروقات ذهبية سُرِقَت من منزل موظفة بقنا، ومحاولة هروب المتهم بأحد قطارات الصعيد.

كان اللواء محمد يوسف مدير، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قد تلقى بلاغًا، يفيد بضبط "كرم. ح. م" 21 سنة عاطل، أثناء وجوده بمحطة سكك حديد قنا، وبحوزته جهاز لاب توب، ومشغولات ذهبية، تزن حوالى 23 جراما، وهاتف محمول ماركة "سامسونج"، و3 هواتف ماركة "نوكيا"، و800 جنيه.

وأفادت التحريات أن المسروقات ملك موظفة ببنك ناصر الاجتماعى، وأن المتهم كسر كالون باب الشقة الخاصة بها بآلة حادة، وتحرر المحضر رقم 5/346 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجارى إرساله لقسم قنا، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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