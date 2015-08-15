تجديد حبس عاطل لاتهامه ببيع لحوم الحيوانات النافقة لمحلات "كباب" بقليوب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لقيامه بتجميع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى من حيوانات نافقة وفرمها وتعبئتها داخل أكياس بعد وضع "لون أحمر" عليها داخل مخزن وتوزيعها وبيعها على محلات "الكباب والكفتة" بمدينة قليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام العميد علاء طه بمباحث التموين من ضبط "عبد الله م ع" 29 سنة "عاطل"، وتبين أنه سلفى وذلك لقيامه بتجميع لحوم من حيوانات نافقة وسقط ودهون غير صالحة وبدون بيانات تفيد محتوى العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية وفرمها وتعبئتها داخل أكياس، وذلك لتوزيعها على محلات الكباب والكفتة داخل محافظة القليوبية، وتم ضبط 34 طن عجينة كفتة معبأة داخل أكياس بلاستيك بمخزن أمام مجمع مدارس منطى بمنطقة منطى بمركز قليوب.

وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى على المضبوطات من قبل لجنة مكونة من 4 أطباء بيطريين من كلية طب بيطرى بجامعة القاهرة ومفتشى أغذية أكدت تغيرا واضحا فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 14675 جنح مركز قليوب لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد المنوفى وكيل أول نيابة مركز قليوب بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بسكرتارية نبيل عبد العزيز، ووجه له تهمة الغش التجارى "طرح أغذية فاسدة ومغشوشة مع علمه بذلك"، وتداول سلع محلية مجهولة المصدر غير مصحوبة بمستندات دالة عليها وإدارة منشأة بدون ترخيص.

كما أمر بالتحفظ على مكان الواقعة وفرض الحراسة اللازمة عليه بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

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