بدء تنفيذ خطة لتطوير «نصر النوبة» ​بأسوان

بدأت الواحدة المحلية لمركز ومدينة نصر لنوبة؛ في إجراءات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2015/2016 باستثمارات قدرها 8 ملايين و 617 ألف جنيهًا.

صرح بذلك رئيس مركز ومدينة نصر النوبة محمود عليان، وقال إن ابرز بنود الخطة الاستثمارية هي تغطية المصرف النزاز الذي يمر بالحد الغربي لمدينة نصر النوبة وذلك لاستغلاله كطريق تبادلي لشوارع المدينة من أجل مرور سيارات النقل الثقيل عليه خارج المدينة للحد من الحوادث والزحام حيث يبلغ طول الطريق حوالي 750 مترًا ـ علاوة على اضاءة هذا الطريق بـ 20 عمودًا يعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا تطوير السوق القديم بالمدينة بتكلفة 500 ألف جنيهًا تقريبًا، وإنشاء أسواق تجاريٍة جديدٍة؛ لتوفير فرص عمل للشباب حيث يضم هذا السوق 47 محلًا تجاريا.

وقال إنه سيجري تجميل المنطقة الشمالية بمدخل نصر النوبة بتكلفة 220 ألف جنيهًا، ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام من أجل تحسين واجهة المدينة أمام الزائرين وأهالي نصر النوبة.

ومن ناحية أخرى، أشار”عليان” إلى انتهاء تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الماضي بسبة 100% مع تنفيذ الخطط السابقة الخاصة بالطرق والشوارع مما أضفى نوعًا من الجمال على المدينة.