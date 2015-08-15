بالصور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض “العودة إلى المدارس” بالخارجة

افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، معرض العودة إلى المدارس وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان فى إطار استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد ورفع المعاناة عن الطبقات ​ا​لكادحة والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظه وذلك بحضور العميد أحمد الدسوقى مدير جمعيه الأورمان بالوادى الجديد.

وقال مدير جمعية الأورمان بالوادى الجديد إن المعرض بستمر لمدة أسبوع ضمن سلسلة معارض العودة الى المدارس بجميع المراكز بطاقه 10 الف زوج من الاحذيه والكوتشى بقيمه اجمالية 400 الف جنيه.

وأكد العميد أحمد الدسوقى أن سلسله معارض العوده الى المدارس تاتى بعد النجاح الباهر لسلسله معرض الملابس والتى اقيمت بجميع مراكز المحافظه وان جميع المعروضات بالمجان استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأكد عشماوي خلال افتتاح المعرض علي دور الجمعيات الأهلية وفي مقدمتها الأورمان الذي كان لها دور بارز خلال الفترة الماضيىة في دعم الحالات الأولي بالرعاية في أرجاء المحافظة.