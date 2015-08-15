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محافظ كفر الشيخ: تعليمات الرئيس بـ"اللامركزية" للمحافظين منحتنا 50% من أراضى الأوقاف

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محافظ كفر الشيخ: تعليمات الرئيس بـ"اللامركزية" للمحافظين منحتنا 50% من أراضى الأوقاف محافظ كفر الشيخ: تعليمات الرئيس بـ"اللامركزية" للمحافظين منحتنا 50% من أراضى الأوقاف
أعلن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية والمحافظة، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لاستفادة المحافظة من أراضى الأوقاف بنسبة 50% داخل الحيز العمرانى أو خارجه "كحق انتفاع"، مقابل تقسيم وتخطيط جميع أراضى الأوقاف بالحيز العمرانى.

وأضاف المحافظ أن هذا الاتفاق جاء وفق تعليمات من رئيس الجمهورية لكافة الوزارات بإطلاق أيدى اللامركزية للمحافظين فى الأراضى الواقعة تحت رئاستهم، مشيراً إلى أن الرئيس طالب باستغلال تلك الأراضي لصالح مشروعات استثمارية وتنموية وخدمية تعود بالنفع على أهالي تلك المحافظات.

يذكر أن اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ كفر الشيخ الأسبق أول من استولى على أراضي الأوقاف وأقام عدد من المشروعات وتمكن من الحصول على 40% من أراضى الأوقاف بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ولكن قيام الثورتين استعادت الأوقاف أراضيها ليبدأ الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ الحالى المحاولة من جديد ليبرم اتفاقا تمتلك المحافظة جراءه على 50% من أراضى الأوقاف.

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مصر 365