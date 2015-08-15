أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السجن 3 سنوات لمتهمين أطلقا النار على ضباط الشرطة بسوهاج

Google+ Print
السجن 3 سنوات لمتهمين أطلقا النار على ضباط الشرطة بسوهاج السجن 3 سنوات لمتهمين أطلقا النار على ضباط الشرطة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين سيد. أ.ح 28 سنة عاطل، وزين. أ. أ 23 سنة عامل، بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بمقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين وفيق بسطا ومحمد مختار بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما قام 4 من ضباط المركز وبصحبتهم قوة من الشرطة بمحاولة القبض على المتهمين لحيازتهما سلاح آلى وعدد من الطلقات فقام المتهمان بإطلاق النار عليهما من السلاح الآلى وزجاجات المولوتوف لمحاول الهروب، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهما.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365