السجن 3 سنوات لمتهمين أطلقا النار على ضباط الشرطة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين سيد. أ.ح 28 سنة عاطل، وزين. أ. أ 23 سنة عامل، بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بمقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين وفيق بسطا ومحمد مختار بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما قام 4 من ضباط المركز وبصحبتهم قوة من الشرطة بمحاولة القبض على المتهمين لحيازتهما سلاح آلى وعدد من الطلقات فقام المتهمان بإطلاق النار عليهما من السلاح الآلى وزجاجات المولوتوف لمحاول الهروب، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهما.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.