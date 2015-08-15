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بالصور.. انتشار حشرة الرعاش يثير ذعر الأهالى بالإسكندرية

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انتشرت مؤخرا حشرة الرعاش بكثرة فى محافظة الإسكندرية، خاصة بالمناطق القريبة من البحر أو الحدائق، مما أدى إلى إثارة الذعر بين أهالى الإسكندرية.

وتعتبر حشرة الرعاش من فصيلة حشرات اليعسوببات، وهى حشرات غير مؤذية للإنسان.

ويعد هذا الوقت من العام موسم وضع الأنثى البيض فى الماء، وأحيانًا فى الغطاء النباتى تحت الماء، أو أعلى الأشجار فى عائلة النباتات المُزهِرة وتجاويف أخرى مملوءة بالماء، وهى تتغذى على برغوث الماء، ويرقات البعوض، وغيرها من الكائنات المائية الصغيرة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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