أستاذ حشرات: انتشار حشرة "الرعاش" بسبب ارتفاع درجة الحراراة وغير ضارة

قال الدكتور جاد الحق جابر، أستاذ ورئيس قسم الحشرات بكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، إن الحشرة المنتشرة فى الجو بالإسكندرية هى حشرة "الرعاش"، وهى حشرة نافعة تتغذى على الحشرات الصغيرة، مؤكداً أنه لا ضرر من وجودها على المواطنين.

وأضاف أستاذ قسم الحشرات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب انتشار حشرة الرعاش هو ارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة الرطوبة، مما أدى إلى سرعة نموها وانتشارها بكثافة، مشيراً إلى أنها توجد فى المناطق بالقرب من المياه، وتتواجد بكثافة على الطريق الزراعى، وبجوار الترع والمصارف والمياه.

وأشار إلى أن نشاط حشرة "الرعاش" هو نهارى فقط، وتختفى فى فترة الليل، ووجودها مرتبط بارتفاع درجة الحرارة، ويوجد منها أنواع وألوان مختلفة وهى تنتمى لفصيلة "الرعاشات".

وأكد أستاذ قسم الحشرات، أن ارتفاع درجة الحراراة يتسبب فى ظهور حشرات، ومتوقع ظهور "الفراشات الليلية"، وهى أيضاً غير ضارة على المواطنين، بينما الحشرة الضارة هى "الهاموش" وهى حشرة صغيرة سوداء.