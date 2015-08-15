جامعة بنها تدرس إنشاء كلية جديدة لتأهيل معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، أنه يتم دراسة مقترح جديد لإنشاء كلية جديدة بالجامعة لتأهيل معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة فى إطار اهتمام الجامعة فى توفير مدرسين وإخصا ئيين مؤهلين علميا للتعامل مع فئات الإعاقات بمختلف أنواعها والمتفوقين فى الوقت الحالى.

أوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المقترح الجديد أعده الدكتور أشرف عبد القادر عميد كلية التربية بالجامعة ويشمل مجالات التربية الخاصة بشقيها الإعاقة والتفوق العقلى، مشيراً إلى أن الكلية الجديدة تهدف لإعداد كوادر وطنية متميزة من معلمين وأخصائيين فى كافة مجالات التربية الخاصةن ويأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسىى والحكومة فى الإهتمام هذه الفئات.

وكشف رئيس الجامعة أن التخصصات المقترحة للكلية الجديدة تشمل إعداد معلم تربية فكرية وصم ومكفوفين وموهوبين وأخصائى إضرابات تواصل وتوحد "اوتيزم" ومن المقترح أن تكون ضمن كليات الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور، مشيرا أن هيئات التدريس لهذه الكلية متوفرة فى كوادر كلية التربية التى تذخر بالعديد من العلماء والأساتذة فى هذا المجال.