أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة بنها تدرس إنشاء كلية جديدة لتأهيل معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة

Google+ Print
جامعة بنها تدرس إنشاء كلية جديدة لتأهيل معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة بنها تدرس إنشاء كلية جديدة لتأهيل معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة
أعلن الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، أنه يتم دراسة مقترح جديد لإنشاء كلية جديدة بالجامعة لتأهيل معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة فى إطار اهتمام الجامعة فى توفير مدرسين وإخصا ئيين مؤهلين علميا للتعامل مع فئات الإعاقات بمختلف أنواعها والمتفوقين فى الوقت الحالى.

أوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المقترح الجديد أعده الدكتور أشرف عبد القادر عميد كلية التربية بالجامعة ويشمل مجالات التربية الخاصة بشقيها الإعاقة والتفوق العقلى، مشيراً إلى أن الكلية الجديدة تهدف لإعداد كوادر وطنية متميزة من معلمين وأخصائيين فى كافة مجالات التربية الخاصةن ويأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسىى والحكومة فى الإهتمام هذه الفئات.

وكشف رئيس الجامعة أن التخصصات المقترحة للكلية الجديدة تشمل إعداد معلم تربية فكرية وصم ومكفوفين وموهوبين وأخصائى إضرابات تواصل وتوحد "اوتيزم" ومن المقترح أن تكون ضمن كليات الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور، مشيرا أن هيئات التدريس لهذه الكلية متوفرة فى كوادر كلية التربية التى تذخر بالعديد من العلماء والأساتذة فى هذا المجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365