بالصور.. شباب متطوع يزود مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بـ 24 مروحة

تقدم عدد من الشباب المتطوعين بمدينة الخانكة إلى مستشفى الصحة النفسية بالخانكة لتركيب 24 مروحة بعنابر وأقسام المستشفى المختلفة، ويأتى هذا بعد وفاة 11 نزيلا من المرضى وإصابة 15 آخرين بسبب موجة الحر.

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى شحاتة، مدير المستشفى الشكر للشباب المتطوع، الذى بادر وقام بتركيب تلك المراوح فى لفتة إنسانية منهم، مؤكدا أنه منذ حدوث حالات الوفاة لعدد من المرضى بالمستشفى بسبب موجة الحر تلقى اتصالات عديدة من شباب متطوع ورجال أعمال وعدوه بتركيب أجهزة تكييف من أجل المرضى.

يذكرأنه ارتفعت حالات الوفيات بمستشفى الخانكة للصحة النفسية إلى 11 مريضا من بين المصابين بسبب موجة الحر الشديدة، التى ضربت البلاد، فيما يتلقى 15 مصابا العلاج بمستشفى حميات بنها بالقليوبية.

ويعانى المستشفى من ضعف الإمكانات، حيث يبلغ عدد الأطباء بالمستشفى 30 طبيبا و400 ممرض يخدمون 2200 مريض منهم 1500 مريض نفسى و700 مريض نفسى من مرضى السجون".



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