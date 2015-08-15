روسيا تهدي مصر أحد لنشات الصواريخ المتطورة من طراز «مولينيا»

تأكيدا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، قررت الحكومة الروسية اهداء مصر أحد لنشات الصواريخ الهجومية من طراز ” مولينيا ” وذلك فى اطار بروتوكولات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية فى العديد من المجالات.

تأتى هذه الخطوة استمرارا للمواقف الروسية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية، وتطابق الرؤى بين القيادة السياسية لكلا البلدين نحو الحرب على الارهاب، ودعم جهود الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط.

ويعد لنش الصواريخ الهجومى الروسى طراز ” بى 32 – مولينيا ” من احدث الوحدات المتطورة فى البحرية الروسية، والمزود بالعديد من منظومات التسليح من بينها الصواريخ سطح سطح والتى تعد الاسرع من نوعها فى البحريات العالمية، والمدفعيات متعددة الاعيرة، اضافة الى انظمة الانذار والحرب الالكترونية الحديثة والذى يعد بمثابة اضافة جديدة لمنظومة التطوير والتحديث لقواتنا البحرية.

يذكر ان اللنش بطاقمة الروسى قد قام بزيارة لمصر خلال الايام الماضية، شارك خلالها فى مراسم الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، ومن المنتظر ان يتم ايفاد مجموعة من امهر الاطقم الفنية واللتخصصية الى روسيا للتدريب على هذا الطراز من اللنشات واستلامه من الجانب الروسى والعودة به الى ارض الوطن خلال الفترة القريبة القادمة.