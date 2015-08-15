لا شكاوى في بداية امتحانات الدور الثاني «للثانوية العامة» بالسويس

بدأت اليوم بمحافظة السويس، أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2014 / 2015.

حيث أدى في الفترة الأولى 88 طالباً الامتحان في مادتي اللغة العربية للنظام الحديث، و 3 طلاب في النظام القديم، وذلك في لجنتين امتحان هما لجنة مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية للبنات والسويس الثانوية بنين.

أما في الفترة الثانية فقد أدى طالبان فقط نظام حديث الامتحان في مادة التربية الدينية، فيما لم يتقدم أي طالب لامتحان التربية الدينية من النظام القديم. وقد انتهت أعمال امتحانات اليوم دون شكاوى حيث أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أنه لم ترد أية شكاوى بخصوص الامتحان.

من جانبه أكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية، والتعليم بالسويس أن الامتحانات في يومها الأول قد حظيت رغم ارتفاع واضح لدرجات الحرارة بأجواء امتحانية مستقرة في حضور أمني مكثف في محيط اللجنتين شادية سلامة الثانوية والسويس الثانوية بنين ومركز توزيع الأسئلة.