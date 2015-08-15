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الانتهاء من تركيب 150 خلية منزلية بقرية أبار الشب بالوادى الجديد

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الانتهاء من تركيب 150 خلية منزلية بقرية أبار الشب بالوادى الجديد الانتهاء من تركيب 150 خلية منزلية بقرية أبار الشب بالوادى الجديد

أرشيفية

انتهى مركز باريس بالوادى الجديد من تركيب 150 خليه منزليه بقرية ابار الشب الاولى بالإضافه الى خليه بكمين الكيلو 55 طريق بغداد الاقصر.

كما تم تركيب 2 خليه بنقطة اسعاف الكيلو 55 والكيلو 110 بطريق بغداد الاقصر صرح بذلك عادل عباس رئيس مركز باريس وقال ان اجمالى الخلايا التى تم تركيبها 153 خليه.

والجدير بالذكر ان اجمالى الخلايا المستهدف تركيبها 602 خليه بتكلفة 10 مليون جنيه بهدف توفير مصدر للطاقه الكهربائيه بجميع قرى الشب والكمائن ونقاط الاسعاف التى لا يصلها تيار كهربائى بالقرى البعيدة بالفرافرة وباريس بالوادى الجديد.

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