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الداخلية تضبط 40 قيادي بالإخوان واللجان النوعية في ذكرى فض رابعة

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الداخلية تضبط 40 قيادي بالإخوان واللجان النوعية في ذكرى فض رابعة الداخلية تضبط 40 قيادي بالإخوان واللجان النوعية في ذكرى فض رابعة

القوات الخاصة

تواصل الأجهزة الأمنية، بذل جهودها في ملاحقة قيادات الإخوان الوسطى، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة لتلك القيادات والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، وإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم على مستوى محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط  24 قياديًا بالجماعة،و16 شخصًا من أعضاء اللجان النوعية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، بنى سويف)، المتهمين بالتورط في  إستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.

تحررت الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق والتصرف.

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