"أبو مازن":الشعب الفلسطينى سينتصر على الانقسام وسيعيد توحيد شطرى الوطن

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" أن الرياضة عامل وحدة للشعب الفلسطينى الذى سينتصر على الانقسام السياسى وسيعيد توحيد شطرى الوطن.

وقال الرئيس عباس خلال استقباله بمقر الرئاسة فى رام الله وفدى نادى "أهلى الخليل" المتوج بلقب كأس فلسطين لكرة القدم ووصيفه نادى "اتحاد الشجاعية" اليوم السبت:"فى الرياضة رابح وخاسر، لكن الذى فاز هى فلسطين، وإن شاء الله سينتهى الانقسام وسننتصر عليه لإعادة توحيد الوطن".

وأضاف:"نادى الشجاعية يأتى من غزة إلى الخليل ليلعب نهائى الكأس مع نادى أهلى الخليل، وهذا دليل على التصميم والمثابرة للسير على طريق الحرية والاستقلال".

وأعرب عن أمله أن "يتكرر هذا الحدث باستمرار، وأن ينتهى الانقسام الذى يفرقنا سياسيا، والذى سننتصر عليه لإعادة توحيد الوطن".

وقال الرئيس الفلسطينى:"بوجود هذه الكوكبة من رياضيينا الذين نرفع رؤوسنا بهم وبأخلاقهم العالية، نستبشر بمستقبل أفضل لشعبنا ولقضيتنا".

وتابع:"كانت هناك ظروف صعبة بسبب الاحتلال، لكن بالإصرار والعزيمة ورغم بقاء الاحتلال، استطاعت الرياضة الفلسطينية أن تنمو، وهى أهم من السياسة، لأنها تبنى الإنسان عقليا وجسديا، والسياسة يمكن أن تنجح أو تفشل".

وأشار إلى أن الرياضة الفلسطينية تنمو وتتفاعل وتتطور وتحقق انجازات داخلية وعربية وإقليمية ودولية بالرغم من الاحتلال، بدوره،قال رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم جبريل الرجوب "لأول مرة تلعب الأندية الرياضية الفلسطينية وفق منظومة الاتحاد الدولى لكرة القدم، والاتحاد الآسيوى لكرة القدم، ليتأهل الفائز للمشاركة فى كأس أندية آسيا".

وأشار إلى أن الرياضة الفلسطينية ستبقى بمعزل كامل عن السياسة وعامل وحدة للشعب الفلسطينى وأن بناء الكيان الرياضى الفلسطينى سيتواصل لنشر اللعبة بعيدا عن الاحتلال وبدعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

>وتوج فريق "أهلى الخليل" الرياضى بطلا لكأس فلسطين لكرة القدم، بعد فوزه على "اتحاد الشجاعية" من قطاع غزة فى مباراة إياب نهائى "كأس فلسطين" التى أقيمت أمس على أرض استاد الحسين بن على فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بهدفين مقابل هدف.وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.