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عائلات عسكريين لبنانيين مختطفين تصل عرسال على أمل الالتقاء بأبنائهم

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عائلات عسكريين لبنانيين مختطفين تصل عرسال على أمل الالتقاء بأبنائهم عائلات عسكريين لبنانيين مختطفين تصل عرسال على أمل الالتقاء بأبنائهم
وصل أربع من عائلات العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمى النصرة وداعش إلى بلدة عرسال الحدودية على أمل الالتقاء بأبنائهم .. فى مبادرة فردية من العائلات بعد أن انقطعت المعلومات حول أبنائهم

وقال أهالى العسكريين إنهم يتطلعون إن يسمح لهم تنظيم داعش بلقاء أبنائهم المختطفين، يشار إلى أن المفاوضات بين الدولة اللبنانية ممثلة فى مدير الأمن العام اللبنانى عباس إبراهيم وجبهة النصرة بشأن صفقة إطلاق العسكريين المختطفين لديها قد انتهت ولكن دون تنفيذ لما تم الإتفاق عليه.. بينما يسود الغموض بشكل أكثر مصير العسكريين المختطفين لدى داعش ، حيث انقطعت المفاوضات منذ بدايتها.

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مصر 365