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جريشة حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

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جريشة حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود جريشة حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود السبت في دور الـ16 لكأس للحكم الدولي جهاد جريشة.

ويستضيف الزمالك حامل لقب المسابقة فريق الحدود على ملعب بتروسبورت وينتظر الاتحاد السكندري الفائز منهما في دور الـ8.

وسبق لجريشة إدارة مباراتين للزمالك هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز، الأولى تعادل فيها 0-0 مع الداخلية والثانية فاز فيها على الأسيوطي 3-1.

بينما لم يدر جريشة أي مباراة للحدود في المسابقة بالموسم المنصرم.

وكان جريشة الحكم المصري الوحيد في كأس العالم للشباب يونيو الماضي بنيوزيلاندا حيث أدار 3 مباريات منها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين مالي والسنغال (3-1).

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