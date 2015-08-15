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أسباب الإصابة بدوالى الرحم

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أسباب الإصابة بدوالى الرحم أسباب الإصابة بدوالى الرحم
دوالى الرحم من الأمراض التى تصاب بها المرأة نتيجة لعدد من العوامل، والتى يوضحها فى السطور التالية استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم.

ما هى الدوالى
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>تبعا لرأى يواقيم، فالدوالى هى عرض يظهر على سطح البشرة نتيجة لتوسع واحتقان الأوعية والشرايين الدموية بالجسم.

ويمكن للدوالى الظهور فى أغلب أعضاء الجسم، كما تعانى بعض النساء من ظهورها فى منطقة المهبل والرحم.

أسباب الإصابة بدوالى الرحم
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>العوامل الوراثية وعامل السن من أهم الأسباب التى ترفع فرص الإصابة بدوالى الرحم عند النساء، هذا ما يوضحه يواقيم، مضيفا أن هناك بعض العوامل الأخرى التى تساعد على فرص ظهور تلك الدوالى، ومنها تكرار الحمل والولادة، وتناول العلاجات الهرمونية.

علاج دوال الرحم
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>تجنب الوقوف لساعات طويلة هى أهم النصائح التى يقدمها يواقيم للحد من أعراض دوالى الرحم، موضحا أن القضاء عليها بشكل كامل أمر غير وارد، وكل ما يمكن القيام به هو تجنب زيادة أعراض دوالى الرحم من خلال بعض العادات كرفع القدم عند النوم، والحصول على قسط من الراحة بعد الوقوف لفترات طويلة.
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