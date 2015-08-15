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مورينيو: سبب استبعاد الطبيبة من المباريات؟ لن تجبرونني على الإجابة

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مورينيو: سبب استبعاد الطبيبة من المباريات؟ لن تجبرونني على الإجابة مورينيو: سبب استبعاد الطبيبة من المباريات؟ لن تجبرونني على الإجابة

رفض جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي الإجابة على تساؤل الصحفيين لماذا استبعد طبيبة الفريق إيفا كارنيرو من المباريات.

وعنف المدرب البرتغالي طبيبة الفريق بسبب دخولها أرضية الملعب لعلاج إدين أزار دون إذنه أثناء الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق مع سوانزي سيتي بالدوري والنتيجة تؤول للتعادل 2-2.

وقال مورينيو عن هذه المسألة للصحفيين:"اجتمعت مع الطاقم الطبي الخاص بفريقي، وأكدت لهم أكثر من مرة أن اللاعب يأتي عندي في مرتبة أهم من نتيجة المباراة نفسها".

وأضاف "اللاعب أهم من المدرب، أهم من الحكم، حتى إن لم يعطك الأخير الإذن لدخول الملعب، عليك أن تركض سريعا لتفقد حالة اللاعب".

وأردف "لا يهم إن كان الحكم غير راض عن هذا الأمر، لا يهم إن كان المدرب غير راض عما يحدث".

وعن استبعاد الطبيبة أوضح "تستطيعون طرح الأسئلة ولن نقف أمامكم فيها، لكن لا تستطيعون إجباري على إجابتكم، أنا لا أجيب".

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