زوجة "أحمد الأسير" تقود مظاهرة احتجاجا على القبض عليه فى مطار بيروت

أغلقت عدد من زوجات أنصار الإرهابى الموقوف أحمد الأسير، طريقا فى شمال مدينة صيدا بجنوب لبنان، احتجاجا على القبض على الأسير فى مطار بيروت. وقادت زوجة الأسير المظاهرة، وتوعدت بأنها ستستمر فى إغلاق الطريق فى صيدا حتى الإفراج عن زوجها.

وحاولت السيدات المشاركات فى المظاهرة تحريض الرجال من أنصار الأسير على المشاركة معهن. . فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة فى المنطقة.

وكان الإرهابى اللبنانى الهارب أحمد الأسير قد ألقى القبض عليه فى مطار بيروت اليوم بعد أن قام بتغيير مظهره الخارجى وحلق لحيته ليتسنى له الهروب خارج لبنان.

وكان يرافق الأسير شخص آخر، وكانا يحملان جوازى سفر باسم رامى عبد الرحمن طالب، وخالد صيدانى.

يشار إلى أن الأسير قاد مجموعة سلفية مسلحة فى منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان منذ عامين حيث دخل فى مواجهات عنيفة مع الجيش اللبنانى انتهت بفراره هو والمطرب المعتزل فضل شاكر.

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