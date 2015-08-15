الأمن اللبناني يلقي القبض على أحمد الأسير بالمطار قبل هروبه متنكرًا لمصر

قالت صحيفة السفير اللبنانية، اليوم السبت إن أمن مطار بيروت تمكن من اعتقال الشيخ أحمد الأسير قبل سفره عائدًا إلى بلده مصر.

ووصفت أجهزة الأمن اللبنانية القبض على الأسير بالصيد أكثر من ثمين، حيث أن الشيخ هارب من أحداث عبرا في يونيو 2013 بعد تورطه في معارك دامية ضد الجيش اللبناني وإصدار قرار اتهامي يطالب بإعدامه.

وتم توقيف الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، بعد خضوعه لعمليات تجميل، بحسب ما أكد الأمن العام.

وأضافت، أن الأسير أوقف في الطائرة، وكان برفقة شخص، وهما يحملان جوازين مزورين باسم رامي عبد الرحمن طالب وخالد صيداني.

ونقل الأسير، بعد توقيفه إلى مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام للتحقيق معه حيث تبين أنه أجرى أكثر من عملية لتغيير معالم وجهه.

وتجري التحقيقات معه بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

وبعد توقيف الأسير، تم تداول صورة عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية على أنها له بعد تغيير شكله، إلا أنه لم يتم التأكد من صحتها بشكل نهائي.