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ليبي: في وجود صلاح وتوتي ودجيكو.. روما قادر على مقارعة يوفنتوس

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ليبي: في وجود صلاح وتوتي ودجيكو.. روما قادر على مقارعة يوفنتوس ليبي: في وجود صلاح وتوتي ودجيكو.. روما قادر على مقارعة يوفنتوس

أكد مارشيلو ليبي مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا سابقا أن روما قادر الموسم المقبل على منافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.

ويرى ليبي في حواره مع صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية أن روما قام بانتدابات رائعة قادرة على خلق صعوبات لمنافسيه في المسابقة المحلية.

وقال بطل العالم مع الأوزوري عام 2006:"روما فعليا قلص الفجوة بينه وبين يوفنتوس".

وأضاف "انظر إلى خط هجومهم، إدين دجيكو، محمد صلاح، فرانشيسكو توتي، خوان إيتوربي، وفيكتور إيباربو، إنهم فريق قوي للغاية".

وأردف "لكن هؤلاء الذين حققوا لقب المسابقة في السنوات الأربع الأخيرة يبقوا المرشحين الأوائل للفوز".

وأتم "بعد يوفنتوس وروما أضع ميلان. فريقهم تحسن كثيرا ولديهم حافز كبير".

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