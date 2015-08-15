أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير.. وردة يصل اليونان الأحد وقد يشارك مع فريقه الجديد في مباراته المقبلة

Google+ Print
تقرير.. وردة يصل اليونان الأحد وقد يشارك مع فريقه الجديد في مباراته المقبلة تقرير.. وردة يصل اليونان الأحد وقد يشارك مع فريقه الجديد في مباراته المقبلة

أفادت صحيفة (أرجينيو سبورت) اليونانية التي تصدر في مدينة أرجينيو التابع لها نادي بانيتوليكوس أن لاعب الأخير الجديد عمرو وردة سيصل يوم الأحد للانضمام للفريق.

وأكدت الصحيفة أن ناشيء الأهلي السابق حصل على التأشيرة من أجل دخول الأراضي اليونانية وسيصل النادي يوم الأحد وقد يشارك في مباراة الإثنين الودية أمام باناهايكي.

وسينضم وردة للفريق اليوناني على سبيل الإعارة من الأهلي، بعدما رفض الأخير استمراره مع الاتحاد السكندري الذي لعب له النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وطلب اللاعب من مسؤولي القلعة الحمراء الرحيل عن الفريق لعدم توفر فرصة الظهور مع النادي الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع