تقرير.. وردة يصل اليونان الأحد وقد يشارك مع فريقه الجديد في مباراته المقبلة

أفادت صحيفة (أرجينيو سبورت) اليونانية التي تصدر في مدينة أرجينيو التابع لها نادي بانيتوليكوس أن لاعب الأخير الجديد عمرو وردة سيصل يوم الأحد للانضمام للفريق.

وأكدت الصحيفة أن ناشيء الأهلي السابق حصل على التأشيرة من أجل دخول الأراضي اليونانية وسيصل النادي يوم الأحد وقد يشارك في مباراة الإثنين الودية أمام باناهايكي.

وسينضم وردة للفريق اليوناني على سبيل الإعارة من الأهلي، بعدما رفض الأخير استمراره مع الاتحاد السكندري الذي لعب له النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وطلب اللاعب من مسؤولي القلعة الحمراء الرحيل عن الفريق لعدم توفر فرصة الظهور مع النادي الموسم المقبل.