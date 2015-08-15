النيابة تعاين «حريق» السفينة أم الخير بميناء بور توفيق

عاينت النيابة العامة بالسويس، مكان الحريق الذى نشب بسفينة “أم الخير” بميناء بور توفيق في السادسة من مساء أمس، وأسفر عن خسائر مادية بالسفينة.

كان ميناء بور توفيق شهد مساء أمس الجمعة، حريق كبير على سطح السفينة ” أم الخير ” أثناء تواجدها بالغاطس الخارجي للميناء وتمكنت قوات الدفاع المدني وقاطرات هيئة قناة السويس بمعاونة القوات البحرية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، – في بيان- صباح اليوم، إن قاعدة السويس البحرية تلقت بلاعًا في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء أمس الجمعة؛ يفيد بإندلاع حريق فى السفينة ( أم الخير ) وترفع علم كمبوديا بمنطقة الإنتظار بالمدخل الجنوبى لقناة السويس.

وردا علي البلاغ، قامت القوات البحرية بدفع أطقم مكافحة الحرائق المتخصصة للسيطرة على الحريق ومنع إنتشاره، بالتزامن مع دفع عدد من الوحدات البحرية لتأمين المنطقة ومنع إقتراب أى عائمة إلى منطقة الحريق. وأمكن السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة الحادية عشرًة مساًء، وإخلاء طاقم السفينة المكون من 13 فردًا (6 مصريين – 7 هنود) بالكامل دون وقوع إصابات مع تقديم الرعاية اللازمة لهم.