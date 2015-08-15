بدء رحلات «الجسر الجوي» لنقل الحجيج ٣٠ أغسطس

صرح وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، أن الوزارة أنهت إجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية وهي الداخلية والأوقاف والسياحة والصحة والمالية وكذلك السلطات السعودية؛ لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.

وأكد الوزير أن نجاح موسم العمرة هذا العام وموسم الحج العام الماضي يزيدنا من الإصرار على نجاح موسم الحج لهذا العام وخروجه بالشكل المشرف بالجهود المخلصة للعاملين بالطيران المدني ورغبتهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف الوزير، أنه سيجري تخصيص مبنى الرحلات الموسمية؛ لسفر وعودة حجاج شركة «مصر للطيران» ومبنى الركاب رقم 1 لضيوف الرحمن المسافرين على شركات الطيران السعودية والشركات الخاصة، بالإضافة إلى تشغيل رحلات من الإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة، وتخصيص أعدادًا كبيرًة من موظفي العلاقات العامة والمنسقين لتسهيل إجراءات سفر وعودة المعتمرين والحجاج وتخصيص مقاعد متحركٍة لخدمة كبار السن والمرضى بالإضافة إلي وضع علامات إرشادية لتعريف الحجاج بالصالات المخصصة لهم بداية من مدخل طريق المطار وحتى الصالات مع تشديد الإجراءات الأمنية طوال موسم الحج لتأمين سفر وعودة الحجاج، وفي جميع المطارات جري التنسيق لزيادة عدد ضباط الجوازات علي الطائرات لسرعة إنهاء إجراءات جوازات الحجاج علي الطائرات في الجو حتى لا يحدث تكدس بصالات الوصول وسرعة خروج الحجاج في سهولة ويسر.

وأشار الوزير، أن أولى رحلات حجاج القرعة لهذا العام تنطلق يوم 30 أغسطس 2015، من مطار برج العرب بالإسكندرية، وفي الأيام التالية سيجري تكثيف الرحلات تباعًا لتصل مابين 10 إلي 15 رحلًة يوميًا إلى كل من جدة والمدينة المنورة، كما سيبدأ سفر حجاج التضامن يوم 4 سبتمبر وحجاج السياحة يوم 8 سبتمبر المقبل.

وتوفر مصر للطيران في مرحلة سفر حجاج بيت الله الحرام 66,552 ألف مقعد إلى الأراضي المقدسة بزيادة قدرها 7,2% عن المنقول العام الماضي، بواقع 47,856 مقعدًا إلى جدة و 18,696 مقعدًا إلى المدينة المنورة. وتستخدم مصر للطيران الطرازات العريضة في أسطول الشركة، التي أثبتت نجاحها لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب، وجرى التنسيق المسبق مع سلطات الطيران المدني السعودي في مطاري جدة والمدينة المنورة لتسيير رحلات العودة بأقصي معدلات الإنتظام.