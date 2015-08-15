أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عامل يقتل شقيقه لتعديه على والده ووالدته بسبب الأموال بالحوامدية

Google+ Print
عامل يقتل شقيقه لتعديه على والده ووالدته بسبب الأموال بالحوامدية عامل يقتل شقيقه لتعديه على والده ووالدته بسبب الأموال بالحوامدية
تباشر نيابة البدرشين التحقيق مع عامل بعدما قام بقتل شقيقه وتعدى على والده و والدته لرفضهما إعطائه أموال للإنفاق منها، بعدما نجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وأمرت بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة .

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية للجيزة إخطارا من مستشفى الحوامدية، بوصول محمد . ص . ف 25 سنة سائق توك توك جثة هامدة جراء إصابته بجرح طعنى نافذ.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث الحوامدية بإشرف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه "محمد" لم يعمل منذ فترة ويمر بضائقة مالية وكان دائم التشاجر مع والديه لإعطائه أموالا، وفى يوم الجريمة تعدى بالضرب على والده ووالدته وشقيقه "مبروك" 40 سنة، الذى أصيب بحالة من الغضب فور رؤية شقيقه يضرب والديه فأسرع إلى المطبخ واستل سكينا وسدد به طعنة إلى شقيقه أردته قتيلا.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة و باشرت النيابة التحقيق .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365