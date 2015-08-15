عامل يقتل شقيقه لتعديه على والده ووالدته بسبب الأموال بالحوامدية

تباشر نيابة البدرشين التحقيق مع عامل بعدما قام بقتل شقيقه وتعدى على والده و والدته لرفضهما إعطائه أموال للإنفاق منها، بعدما نجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وأمرت بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة .

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية للجيزة إخطارا من مستشفى الحوامدية، بوصول محمد . ص . ف 25 سنة سائق توك توك جثة هامدة جراء إصابته بجرح طعنى نافذ.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث الحوامدية بإشرف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه "محمد" لم يعمل منذ فترة ويمر بضائقة مالية وكان دائم التشاجر مع والديه لإعطائه أموالا، وفى يوم الجريمة تعدى بالضرب على والده ووالدته وشقيقه "مبروك" 40 سنة، الذى أصيب بحالة من الغضب فور رؤية شقيقه يضرب والديه فأسرع إلى المطبخ واستل سكينا وسدد به طعنة إلى شقيقه أردته قتيلا.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة و باشرت النيابة التحقيق .

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