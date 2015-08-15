القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات باستخدام الدراجات البخارية فى حلوان

نجحت قوات الأمن بقسم شرطة حلوان فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات باستخدام الدراجات البخارية، وحرر محضر بالواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بقيام عاطلين بسرقة حقائب السيدات باستخدام الدراجات البخارية، وهم "يحيى.ع.ش" 20 عاطل و سابق اتهامه 11 قضية و "سليم.م.ع" 20 سنة عاطل و مقيمان بذات العنوان، يكونون تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم اثناء استقلالهم الدراجة البخارية رقم ي ف 285 ملك وقيادة الأول وبمواجهتهم بما ورد من معلومات أيداوها واعترفوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة حقائب سيدات بذات الأسلوب وبداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وهواتف محمولة.