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تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى فى "سرقة مستندات قضائية" لـ15 ديسمبر

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تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى فى "سرقة مستندات قضائية" لـ15 ديسمبر تأجيل محاكمة نجل حمدى الفخرانى فى "سرقة مستندات قضائية" لـ15 ديسمبر
قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد فرحات، وعضوية المستشارين أيمن مرسى وعلى سلطان، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل محاكمة أحمد حمدى الدسوقى الفخرانى "هارب" نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى، وعلاء الدين فتحى زغلول "صحفى" مقيم مدينة نصر القاهرة الحى العاشر، وعصام محمد خليفة منصور وشهرته عصام اليمانى "صحفى"، مقيم حدائق القبة بالقاهرة.

وذلك فى القضية رقم 40 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 638 جنايات كلى شرق طنطا لقيامهم بالاستيلاء على حقيبة خاصة بأحد موظفى محكمة المحلة، ويدعى محمد شوقى حندوق، وبها أوراق قضائية ومستندات خاصة بالمحكمة ومبلغ مالى، تحت تهديد السلاح بشارع شكرى القوتلى بالمحلة والهرب.

وكان المستشار إبراهيم أبو السعود، المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية قرر إحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين فى الواقعة، وتحدد لها جلسة اليوم السبت، لنظر أولى جلسات محاكمتهم وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 15ديسمبر لإحضار المتهمين.
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