النيابة تحقق فى واقعة اتهام خبير بصمات بتزوير صحف الحالة الجنائية بالخليفة

يباشر محمد مصطفى مدير نيابة الخليفة والمقطم، التحقيق مع خبير بصمات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالمعاش، فى واقعة اتهامه بتزوير صحف الحالة الجنائية.

كان العميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تلقى معلومات مفادها قيام "ح.م.ع" 64 سنة، وشهرته فيش، خبير بصمات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالمعاش، ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة، بكونه يتخذ من مسكنه مكانا لتزوير صحف الحالة الجنائية لذوى السوابق وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بمسكنه على خاتم شعار الجمهورية منسوب لقطاع الأمن العام الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إدارة الحاسب الآلى قسم شرطة السيدة زينب، و35 صحيفة حالة جنائية مختومة وخالية من البيانات، و11 صحيفة حالة جنائية مختومة ومدون بها بيانات عملائه.

وبمواجهته اعترف باستخدامه المضبوطات فى تزوير صحف الحالة الجنائية وترويجها على عملائه مقابل مبلغ 1000 للصحيفة، وأضاف بتحصله على أوراق استخراج صحف الحالة الجنائية من أحد الموظفين الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مقابل 100 جنيه لكل منها وتحصله على خاتم شعار الجمهورية من "أ.م.ع" 25 سنة، صاحب محل زنكوغراف بميدان العباسية، والذى أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بتصنيع الخاتم مقابل مبلغ 100، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.