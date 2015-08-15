دار الإفتاء الليبية تدعو المواطنين للنفير العام لمواجهة داعش بمدينة سرت

دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبيين القادرين على حمل السلاح، إلى الاستنفار العام لمواجهة تنظيم داعش.

وحذر علماء المجلس -فى بيان لهم اليوم السبت- من خطر هذا التنظيم لكونه يسعى إلى الفتك بالأمة المسلمة، بحججٍ داحضة باطلة، واصفاً إياه ب"السرطان". بحسب البيان.

ودعا البيان أَهالى سرت إلى نصرة إخوانَهم فى الحى الثالث، وعدم إيواء أفراد التنظيم أو الانجرار خلف شعاراته المنحرفة دينياً، معتبرا أن ما يتعرض له أهل سرت من أحداث دامية هو تعد ظالم ممن دعاهم "جنود دولة البغدادي" بفكرهم الضال الذى يستبيح أعراض المسلمين ودمائهم بالشبهة والهوى، وبزعمهم نصرة الإسلام، وفق البيان.

وطالب المجلس رئاسة المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته ورئاسة الأركان التابعة له وحكومة الإنقاذ وجميع الثوار إلى نصرة أهالى مدينة سرت وقتال تنظيم داعش الذين وصفهم ب"التنظيم المتوحش"، وعدم تركهم لبطش التنظيم.

ودعا العلماء وطلبة العلم والدعاه؛ للتصدّى لهذا التنظيم "المتسلط الظالم"، وكشفِ فكره "الفاسدِ"، وتحذيرِ المسلمين منه ومِن شرِّه. بحسب البيان

يشار إلى أن عدد قتلى المواجهات بين شباب الحى وتنظيم داعش بسرت وصل إلى 57 قتيلاً أغلبهم من أبناء قبيلة الفرجان.

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